Cancellata l’edizione 2020 del Fiumicino Film Festival

“Quest’anno il Fiumicino Film Festival, purtroppo, non ci sarà”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Quella 2020 sarebbe stata la terza edizione, ma l’emergenza Covid-19 ci impedisce di organizzarla – spiega il sindaco -, così come ci ha impedito di organizzare i tanti eventi che animano ormai da diversi anni l’estate di Fiumicino”.

“E’ una decisione sofferta, ma necessaria, date le circostanze – conclude Montino -. Naturalmente ci auguriamo di poterlo riorganizzare alla fine dell’estate del 2021. Intanto voglio ringraziare i curatori, Giampietro Preziosa e Marco Puccioni che anche quest’anno avevano messo in campo tutto il loro entusiasmo e la loro professionalità per organizzare il FFF”.