Campagna vaccinale: superato il 90% della popolazione adulta e oltre 84% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa.

Terza dose: somministrate 50 mila dosi agli over 80. Oltre il 12% della popolazione over 80 ha già ricevuto la terza dose. Prenotati oltre 7 mila over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni. Prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home