Campagna di vaccinazione anti-covid, da oggi il siero Astrazeneca anche alle Forze dell’ordine

Oggi al via le vaccinazioni alle forze dell’ordine: partono dunque le somministrazioni under 55 anni per le forze dell’ordine e di polizia, in coordinamento con le prefetture. La platea interessata è di oltre 40 mila operatori. Si parte a Roma e in tutte le province. Il siero Astrazeneca a operatori under 55 di polizia, cc, gdf e vvf. Si comincia con oltre 800 dosi al giorno, in aumento nei prossimi giorni per agenti di polizie locali, in 5 hub della provincia. Dal 1° marzo start invece a vaccini anti-covid Astrazeneca da medici di famiglia: c’è accordo con tutti i medici di medicina generale che sono stati tutti vaccinati e immunizzati, si comincia con la classe 1966. “Con le dosi a disposizione si possono fare ogni mese due classi di età pari a 180 mila assistiti, ma la potenzialità è superiore di almeno cinque volte, basti pensare che nella campagna antinfluenzale in poco più di due mesi i medici di medicina generale hanno vaccinato oltre 1 milione e 600 mila assistiti. Questo significa che se avessimo le dosi a disposizione potremmo vaccinare circa 30 mila assistiti al giorno”, fa sapere la Regione Lazio.