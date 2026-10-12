Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A12, dove un mezzo pesante è andato a fuoco. L’allarme è scattato alle 18.30, quando la Sala operativa ha disposto l’intervento dei Vigili del fuoco di Cerveteri presso il chilometro 36, in corrispondenza del territorio comunale di Tolfa.

Le cause che hanno provocato il rogo sono ancora in fase di accertamento. Le fiamme hanno avvolto il camion, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori con un dispositivo operativo adeguato all’entità dell’incendio. Sul posto sono arrivati i pompieri con la squadra 26A, supportata da un’autobotte per fronteggiare la notevole intensità delle fiamme e procedere alle operazioni di spegnimento.

Per permettere al personale di soccorso di lavorare in condizioni di sicurezza, il tratto autostradale interessato dall’emergenza è stato temporaneamente interdetto alla circolazione. Nonostante la complessità dell’intervento, le squadre dei Vigili del fuoco sono riuscite a contenere e spegnere rapidamente l’incendio. Ultimate le operazioni di spegnimento, i soccorritori sono rimasti impegnati nella messa in sicurezza del veicolo e della zona coinvolta.

Il bilancio dell’episodio, al momento, non segnala persone ferite. Restano da chiarire le circostanze che hanno determinato l’incendio del mezzo pesante.