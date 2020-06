Si è tenuta sabato mattina, presso l’impianto sportivo “Corsini-La Rosa”, l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. Tra i punti all’ordine del giorno c’era il rinnovo delle cariche sociali giunte alla loro scadenza naturale dal prossimo 30 giugno.

I soci partecipanti all’assemblea hanno deciso, pressoché all’unanimità, di dar fiducia al New Deal incarnato dal nuovo Consiglio Direttivo che rappresenta un giusto mix tra il precedente e quello che assumerà la gestione del nostro sodalizio dal 1 luglio.

Una squadra rinnovata nella quale troviamo, a fare da trade union con la precedente gestione: Roberto Cosimi, Marina Pergolesi e Pierluigi Risi, mentre i nomi nuovi che entrano nella stanza dei bottoni sono Adriano Amoni, Giancarlo de Gennaro, Giacomina Mina Marano e Patrizio Stefanini con Marina Pergolesi che assume, per acclamazione, la carica di Presidente, prima donna chiamata a ricoprire tale carica nella ultra cinquantennale storia della nostra società.

L’investitura del nuovo Consiglio Direttivo è avvenuta grazie alla bontà del progetto proposto dal nuovo team. Un progetto lungimirante che affonda le sue radici nel senso di appartenenza, cifra distintiva fondante del nostro sodalizio, e guarda al futuro grazie ad una visione ben precisa e definita che ci permetterà di affrontare con il piglio giusto il prossimo quadriennio. Siamo certi che sarà un periodo in cui tutti noi saremo chiamati a profondere, con immutato e rinnovato entusiasmo, grande impegno per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, con la certezza che il lavoro finirà con il ripagarci in termini di risultati raggiunti.

Siamo inoltre felici di poter annunciare l’ingresso nella nostra grande famiglia, in qualità di socio, del Dottor Roberto Serafini, imprenditore locale molto attivo nel campo della grande distribuzione, da sempre vicino allo sport e al sociale, che metterà a disposizione le sue qualità manageriali.