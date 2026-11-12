Califano: “La Regione si impegna a trovare una sede per la Misericordia”

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio Regionale, della mozione a mia prima firma per tutelare lo straordinario e quotidiano lavoro della Misericordia di Santa Marinella.

Da oltre trent’anni l’associazione garantisce presidi e servizi essenziali per il territorio. A seguito di una sentenza del Tar, ha dovuto però lasciare la storica sede che ospitava la postazione del 118, nonostante la proroga disposta dal Comune per salvaguardare la continuità del servizio pubblico. Mentre l’attuale collocazione, provvisoria, rischia di non risultare pienamente idonea e costringere a un nuovo trasloco l’associazione e al blocco di tutte le attività che penalizzerebbe un importante quadrante.

Con questo atto ho voluto accendere un faro su una criticità che tocca da vicino l’intera comunità, impegnando la Giunta e il Presidente ad individuare tempestivamente una nuova sede, valutando anche immobili di proprietà regionale, da assegnare alla Misericordia, e a convocare un tavolo tecnico con ARES 118 e Comune per arrivare a una soluzione strutturale e definitiva. Ringrazio sentitamente tutti i colleghi e le colleghe che hanno sottoscritto e sostenuto con convinzione questo documento”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.