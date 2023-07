Caldo record, anche Civitavecchia fra le città da bollino rosso

C'è anche il contesto locale fra le realtà indicate come caldo al top in Italia, quelle contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute e che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione.

Oggi, le città in rosso per il caldo torrino sono sono Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. C’è anche il contesto locale fra le realtà indicate come caldo al top in Italia, quelle contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute e che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione.