Calcio, weekend perfetto in Eccellenza

Tre vittorie su tre, tutte di misura, per le squadre locali impegnate in Eccellenza. La più preziosa è sicuramente quella del Civitavecchia che ha superato al Tamagnini per 1-0 l’Astrea. Dopo il rigore fallito da Vittorini nel primo tempo, nella ripresa ci ha pensato Serpieri a regalare tre punti fondamentali ai suoi. Bella e difficile anche l’affermazione esterna del Ladispoli ad Aprilia. I rossoblù hanno superato per 1-0 il Centro Sportivo Primavera grazie alla rete di Perez sul finire del primo tempo. Al Galli torna al successo anche il Città di Cerveteri che si impone, sempre per 1-0, sul Falaschelavinio nella fondamentale sfida salvezza. Decisiva la rete di Buffolino a 20 minuti dal termine. In classifica il Civitavecchia rimane secondo, sempre a -3 dall’Anzio, il Ladispoli è a quota 32 e si avvicina alle formazioni che la precedono e il Cerveteri è adesso quartultimo con 26 punti.