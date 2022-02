Calcio, voglia di rivalsa per Civitavecchia, Ladispoli e Cerveteri

Si gioca domani la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Per le formazioni locali sarà un turno non semplice ma in cui provare a strappare i tre punti dopo aver pareggiato 7 giorni fa. Le prime a scendere in campo, alle ore 11, sono Ladispoli e Città di Cerveteri. I rossoblù hanno l’impegno più tosto visto che al Sale sarà ospite il Pomezia, capolista del campionato. A complicare ancora di più il match le assenze tra i padroni di casa di Capanna, Colace e Pucino. Sfida esterna complicata per il Cerveteri, di scena sul campo del Certosa. Gli ospiti sono quartultimi con 18 punti, i padroni di casa sesti a quota 26. E chiude la giornata nel pomeriggio, ore 15, il match del Tamagnini tra Civitavecchia ed Aranova. I nerazzurri non possono pensare troppo alla gara di mercoledì di Coppa perchè trovare tre punti domani sarà fondamentale, contro una squadra in crisi. Tra i civitavecchiesi assenti gli squalificati Funari e Proietti e l’infortunato Cerroni.