Calcio, Vittorini non si ferma più e il Civitavecchia sorride

E’ stata un’altra giornata in chiaroscuro per le formazioni locali impegnate nel campionato di Eccellenza. Nella sesta giornata a sorridere è ancora una volta il Civitavecchia che, impegnato in trasferta contro il Fiano Romano, ha vinto per 2-0. Decisivo, neanche a dirlo, Manuel Vittorini che nella ripresa ha segnato la doppietta decisiva, il primo su calcio di rigore. Espulso nel corso del match Paolo Cerroni. Pareggio esterno senza reti per il Ladispoli contro l’Indomita Pomezia. Gara con poche emozioni e punto che può essere accolto positivamente per i rossoblù. Terza sconfitta consecutiva invece per il Città di Cerveteri. Ad esultare al Galli è stata la Vis Sezze che ha vinto per 2-0. In classifica Civitavecchia terzo con 12 punti a -2 dall’Antica Aurelio, più attardate Ladispoli a quota 6 e Città di Cerveteri fermo a 4.