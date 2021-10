Calcio, vittoria in rimonta per il Ladispoli. Sesta sconfitta per il Città di Cerveteri

Nella sesta giornata di Eccellenza vittoria in rimonta per il Ladispoli con la rete decisiva firmata da Toscano. Per il Città di Cerveteri ancora una sconfitta in casa del Fiumicino che lascia a zero la casella dei punti conquistati

Importante vittoria in rimonta per il Ladispoli che all’ “Angelo Sale” ha superato 3-2 l’Aranova. Dopo essere andati sotto per 2-0 nei primi trenta minuti i ladispolani sono riusciti negli ultimi quindici minuti della prima frazione a trovare il pareggio grazie alle reti di Teti e Capanna. A segnare la rete della vittoria è stato nel secondo tempo la punta Toscano che in settimana è tornato a vestire la maglia rossoblu. Tre punti che lanciano il Ladispoli al terzo posto in classifica

Ancora crisi profonda per il Città di Cerveteri che a Fiumicino ha per 2-0. Padroni di casa andati in vantaggio dopo sedici minuti per poi trovare il raddoppio al 36’pt su rigore per un fallo di Bussone che viene espulso perchè ammonito per la seconda volta. Sotto di un uomo gli etruschi non sono riusciti a trovare le forze per riaprire la partita portando a sei le sconfitte in altre tante gare di campionato e l’ultimo posto nel torneo.