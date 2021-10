La domenica di Eccellenza fa sorridere solo il Civitavecchia tra le squadre locali. Sconfitte invece per Città di Cerveteri e Ladispoli. I nerazzurri hanno sofferto ma vinto alla Cavaccia di Allumiere per 3-2 contro il Parioli. Sugli scudi Pippi e La Rosa ma soprattutto un super Panico, così come nella ripresa, per lo spirito e l’intensità agonistica, il resto della squadra. Non era scontato vincere e così è stato fino al trentottesimo, poi Panico tira fuori dal cilindro un gol da rivedere fino alla nausea. Ko ricco di rimpianti per il Ladispoli che ha perso per 3-2 sul campo della capolista W3 Maccarese. I rossoblù, che recriminano per alcune decisioni arbitrali, vanno avanti di due gol grazie alla doppietta di Teti ma subiscono poi la doppietta dei padroni di casa, tra cui un gol su calcio di rigore. Nulla da fare anche per il Cerveteri ancora a caccia dei primi punti stagionali. La squadra di Ferretti si arrende al Galli alla Boreale per 1-0 in un match senza emozioni e con pochissimi tiri in porta. In classifica Civitavecchia e Ladispoli sono appaiate a 9 punti, il Città di Cerveteri è ultimo ancora fermo a zero.

CIVITAVECCHIA GARA: Piccolo trotto fino alla mezz’ora poi nel giro di otto minuti le squadre si scatenano andando in rete tre volte. Il vantaggio è neroazzurro, Panico crossa per Pippi che di testa fredda Facchini. D’autore il gol. I Parioli senza forzare più di tanto ribaltano il risultato nel giro di due minuti. Al trentaseiesimo Apolloni raccoglie il cross di Merarelli dalla lunetta del corner, due minuti dopo è lo stesso Mecarelli dal dischetto, fallo di mano in area di Funari, a portare in vantaggio i suoi. Precedentemente da annotare le due occasioni capitate a Ruggiero di fronte a Facchini, abile il portiere a respingere in entrambe le occasioni, dall’altra parte è invece Miraglia a mettere in apprensione per due volte Scaccia. Vecchia da rivedere, i spogliatoi arrivano come una manna dal cielo. Al rientro in campo subito un cambio in casa Civitavecchia, Deiana per Luciani, e ben due in casa Parioli con Di Pinto per Forchini e Fortuna per Cagnoni. Qualcosa deve essere successo in quel quarto d’ora perché è un’altra Vecchia, finalmente, decisa e con la voglia di ribaltarla già dal fischio d’inizio. Al terzo Pippi su suggerimento di La Rosa manda la sfera sul palo, con lo stesso giocatore che un minuto dopo va vicinissimo alla segnatura quando, a tu per tu con Facchini, lo scavalca con un pallonetto lambendo il palo alla sua destra. C’è solo la Vecchia in campo e al decimo è la volta di La Rosa ad impensierire Facchini. Il gol è nell’aria e quattro minuti dopo lo confeziona Panico, assist al bacio di Pippi con l’esterno civitavecchiese che di giustezza batte Facchini. C’è tempo per ribaltarla del tutto, dapprima Scardola sugli sviluppi di un corner manda la sfera sulla traversa, era il ventinovesimo, poi ci pensa il fato a far carambolare la sfera tra le braccia di Facchini dopo che in una manciata di secondi La Rosa, Panico e Cerroni avevano battuto verso la porta del Parioli. Sembra stregata la porta anche al trentasettesimo sul tiro di Ruggiero, ma è solo l’antipasto al gol del sorpasso. Se lo cerca, inventa da mille e una notte Luca Panico, quando dal limite dell’area scaraventa la sfera dove Facchini non può arrivare mandando in visibilio uno stadio intero. Spettacolare il fendente che toglie le ragnatele sotto all’incrocio dei pali. Tre punti d’oro contro un avversario che ha tenuto botta fino alla fine e dove non sarà facile per nessuno partire coi tre punti in tasca.