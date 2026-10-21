Il Civitavecchia non vuole smettere di vincere. È arrivato un altro successo importante per i nerazzurri che nell’ andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza si è imposta per 2-0 sul Real San Basilio. Nel primo tempo Civitavecchia un po’ in sofferenza ma che nel finale è andato avanti grazie a Fontana. Nella ripresa la squadra nerazzurra ha alzato il ritmo e trovato il 2-0 con il giovane Spinelli ma si è poi complicata un po’ la vita per l’espulsione di Funari. Ultimi 15 minuti di sofferenza ma anche di grande cuore con Pelli costretto agli straordinari solo sull’ultima punizione deviata in angolo con un grande intervento. Civitavecchia che quindi nella gara di ritorno tra due settimane a San Basilio dovrà difendere i due gol di vantaggio.

Civitavecchia Calcio: Pelli, Lo Duca (12′ st Funari), Fatarella, Laurenzi, Belardinelli (19′ pt Toci), Gagliardi, Canestrelli (19′ st Madeddu), Fé, Spinelli (36′ st Insolera), Di Bari (11′ st De Costanzo), Fontana. All. Colantoni.

Real San Basilio: Perri, Caccarini, Gianni, Angelilli, De Santis (10′ st Tortolano), Marsellla, Tomaselli, Moretta, Candido (33′ st Mariniello), Plini (38′ st Capparella), Lapiccirella (12′ st Ciciretti). All. Torrice.

Arbitro: Jacopo Martinoli di Ostia Lido

Reti: 43′ Fontana, 70′ Spinelli.

Note: ammonito Gianni. Espulso Funari 74′.

Spettatori: 300 circa.