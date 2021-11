Calcio, vincono Ladispoli e Cerveteri. Pari Civitavecchia

La domenica di Eccellenza sorride a Ladispoli e Città di Cerveteri, non al Civitavecchia che rimane al palo. Il successo più importante è sicuramente quello del Ladispoli (foto Alessio De Luca) che all’Angelo Sale ha regolato con un netto 4-1 i Parioli. Per i rossoblù reti di Toscano, Colace, Catese e Perocchi e secondo posto momentaneo confermato ma la notizia migliore è arrivata da Pomezia dove i padroni di casa primi in classifica non sono andati oltre lo 0-0 con l’Ottavia. Ladispoli che si porta a -2 dalla vetta. Sorride e conquista la prima vittoria stagionale il Città di Cerveteri che, impegnate nello scontro salvezza sul campo del Grifone Gialloverde, vince 4-3. Partita ricchissima di emozioni con gli ospiti avanti due volte avanti con Teti e due volte rimontati dai finanzieri che poi hanno anche trovato il 3-2. Tra il minuto 78 e 80 però prima Pellegrini e poi Teti hanno regalato il successo e tre punti d’oro per la classifica che vede i verdeazzurri sempre penultimi ma con 4 punti. Emozioni tutte concentrate nella ripresa invece per il Civitavecchia. È finita 1-1 al Tamagnini tra nerazzurri e Astrea. Ad aprire le danze è stato Luciani a cui ha risposto Conte, tiro deviato il suo. Civitavecchia che poi sul finire di gara ha avuto la palla per superare l’avversario, ma Spilabotte ha respinto il calcio di rigore di Cerroni. Pari sostanzialmente giusto con le assenze, Funari e Ruggiero, che in casa Civitavecchia hanno pesato non poco sull’economia della gara. Stoico Scardola costretto per più di un’ora a giocare con dei tamponi nasali, si spera che il suo stop non si protragga, così come bene è andato Gagliardi che da far suo gioca un’ottima gara. Anche Proietti è uscito anzitempo dal campo per un infortunio. Serviva vincere dopo i passi falsi di chi era avanti, ma l’appuntamento è rimandato alla prossima domenica. Il Civitavecchia rimane al decimo posto in classifica.