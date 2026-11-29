Un pareggio che lascia tanta amarezza e allontana il Civitavecchia dalla vetta. E’ quello ottenuto questo pomeriggio dai nerazzurri al Tamagnini contro il Montespaccato, con il risultato finale di 1-1. Nel primo tempo poche occasioni per mezz’ora poi la squadra di casa ha sfiorato la rete con Damiani, che ha colpito la traversa con un bel colpo di testa, e trovato l’1-0 con il difensore goleador Crocchianti. Nella ripresa gli ospiti al decimo hanno ritrovato il pari sfruttando il posizionamento errato dei nerazzurri che su calcio d’angolo a favore hanno subito un contropiede letale concluso con la rete di Guiducci. La reazione del Civitavecchia è stata buona e ha portato ancora ad un legno colpito da Fè e ad un calcio di punizione splendido dello stesso esterno sinistro con grande parata del portiere avversario. La più grande chance è capitata però sui piedi di Fondi proprio all’ultimo secondo, con l’attaccante subentrato a Fontana che ha cestinato una clamorosa occasione da rete. Pareggio che fa scivolare la squadra di Colantoni nuovamente al terzo posto in classifica, superata dalla Luiss che ha un punto in più, e adesso a -9 dal Rieti.

Civitavecchia Calcio 1920: Midio, Funari (39′ st Lo Duca), Crocchianti, Laurenzi (32′ st Gagliardi), Pane (8′ pt Toci), Madeddu, Fabbri, Fé, De Costanzo (32′ st Di Bari), Fontana (30′ st Fondi), Damiani. All. Colantoni.

Montespaccato: Poggi, Dovidio, Orchi, Guiducci, Bernardi, Colace (20′ st Giusto), De Dominicis (30′ st Malizia), Cali (45′ st Pecorella), Peres, Pigliacelli, Putti. All. Centioni.

Reti: 39′ Crocchianti, 55′ Guducci.

Arbitro: Niccolò Mastrogiacomo di Frosinone.

Note: ammoniti De Costanzo, Cali, Orchi.

Spettatori: 300 circa.