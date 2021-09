Seconda giornata del campionato di Eccellenza in programma domani per il Civitavecchia Calcio, Città di Cerveteri e Ladispoli. A scendere in campo alle 11 sarà il Cerveteri che all’ “Enrico Galli” sfiderà la Faul Monti Cimini nella rivincita del primo turno di Coppa Italia che aveva visto vincere i viterbesi. Gli uomini di Graniero arrivano la sconfitta ricca di polemiche di sette giorni fa contro il Parioli e dovranno fare a meno del capitano Mariani squalificato per tre giornate e vorranno in casa conquistare i primi punti del campionato. Sempre alle 11 sarà il turno del Ladispoli che sarà ospite del Certosa che nella prima giornata ha strappato un buon pareggio per 2-2 in casa della Monti Cimini. Nel match di esordio i ladispolani avevano vinto per 1-0 nel match casalingo contro il Campus Eur 1960 grazie alla rete di Petrocchi. Il programma delle squadre locali di Eccellenza si concluderà nel pomeriggio quando alle 15,30 il Civitavecchia al Tamagnini affronterà la W3 Maccarese. I nerazzuri vogliono bissare il successo di sette giorni fa quando avevano grazie alla rete di Ruggiero in casa dell’Atletico Vescovio