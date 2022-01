Trionfo e vetta per il San Pio X che ha vinto per 2-1 al “Riccucci” contro il Dlf nella undicesima giornata di campionato di Seconda Categoria. I rossoblu con questi tre punti scavalcano proprio gli uomini allenati da Andre Rocchetti che al momento del fischio iniziale erano primi ed ora li precedono di un punto in compagni del Montalto. Decisiva la doppietta della punta Marco Castagnola che nel primo tempo su punizione risponde al vantaggio di Polistena di pochi minuti prima e nel secondo tempo segna il gol che vale i tre punti. Negli altri incontri di Seconda Categoria il Dm84 ha superato per 3-1 allo “Scoponi” il Real Tolfa 2004. Sconfitta invece per l’Etrurians che ha ceduto 3-0 in casa del Pro Alba Canino. Turno di riposo infine per il Kaysra.