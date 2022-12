Calcio, una mattina tutta da vivere per le locali in Eccellenza

Penultimo turno prima della sosta natalizia per Civitavecchia, Città di Cerveteri e Ladispoli, tutte in campo alle ore 11. Mattinata impegnativa per i nerazzurri che saranno di scena sul campo dell’Antica Aurelio. Per Ruggiero e compagni sarà importante strappare i 3 punti per continuare a rimanere in vetta. In casa Civitavecchia probabile il debutto del nuovo arrivo, il terzino classe 2003 Manuel Tiberi. Obiettivo vittoria anche per il Città di Cerveteri che però avrà una sfida per nulla facile, visto che farà visita al Quarto Municipio. Entrambe le squadre sono in un ottimo momento e proveranno a superarsi. L’unica a giocare in casa sarà il Ladispoli che all’Angelo Sale riceve la Vis Sezze. Per l’undici di Castagnari sono poche le alternative alla vittoria per cercare di risalire ancora la classifica.