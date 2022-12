Calcio, una domenica da dimenticare in Eccellenza

Due sconfitte pesanti e un pareggio. E’ il bilancio negativo delle squadre locali nella 15esima giornata di Eccellenza. Occasione persa per il Civitavecchia che ha impattato per 1-1 sul campo dell’Aurelia Antica Aurelio. A Vittorini ha risposto Aglietti e i nerazzurri vengono scavalcati in vetta dall’Anzio che invece ha vinto. Peggio è andata a Ladispoli e Città di Cerveteri. I rossoblù di Castagnari hanno ceduto all’Angelo Sale per 4-1 alla Vis Sezze, con rete della bandiera di Di Curzio. Sconfitta esterna larghissima per il Cerveteri travolto per 6-1 sul campo del Quarto Municipio. Per i verdeazzurri unica rete in pieno recupero di Pugliese. Venerdì si torna in campo per l’ultima giornata prima della sosta natalizia.