Calcio, un positivo nel Città di Cerveteri. Rinviato il match con la Corneto

Riscontrato un caso di positività al Covid-19 nel gruppo squadra del Cerveteri. La gara in programma domani non si giocherà

Il Covid-19 colpisce ancora. Domani non si giocherà l’atteso derby tra Città di Cerveteri e Corneto Tarquinia, in programma al Galli. Nel gruppo squadra del Cerveteri è stata infatti riscontrata una positività. Inevitabile il rinvio a data da destinarsi della gara, con il gruppo, che domani avrebbe giocato contro la Corneto, messo in quarantena. Per i tarquiniesi si tratta del secondo rinvio consecutivo dopo lo stop con il Civitavecchia.