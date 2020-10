Calcio, un positivo al Covid-19 al Civitavecchia

Un caso di positività al Covid-19 al Civitavecchia calcio. Un giocatore della prima squadra è risultato infatti positivo al tampone molecolare. Gli atleti e lo staff tecnico nerazzurro sono adesso in isolamento fiduciario e sono stati sottoposti al test tampone rapido all’ospedale San Paolo. A questo punto improbabile che l’atteso derby contro la Corneto Tarquinia, in programma domenica, possa giocarsi.

“Si comunica – spiega il Civitavecchia in un comunicato – che la società ha ricevuto segnalazione, da parte della Asl di riferimento, di prescrizione di isolamento fiduciario per tutti gli atleti della prima squadra e del suo staff tecnico. Ciò a seguito della ufficiale positività al Covid-19 di un soggetto appartenente al gruppo. La squadra e’ stata tempestivamente sottoposta a test tampone rapido presso l’ospedale San Paolo. Si fa comunque presente che nella mattina odierna, in via preventiva e precauzionale, l’impianto Tamagnini e’ stato sottoposto a Sanificazione certificata a norma di legge per tutelare la salute di tutti gli atleti e famiglie”.