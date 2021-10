Calcio, un lunedì con la Promozione

Turno atipico di lunedì per le squadre locali impegnate nella quinta giornata del campionato di Promozione. Il big match di giornata si giocherà alle ore 15 con la sfida al vertice in programma all’Angelo Sale tra il Nuovo Borgo San Martino e l’Aurelia Antica Aurelio. I cerveterani, secondi con 10 punti, ricevono la squadra prima in classifica ancora a punteggio pieno a quota 12. Molto interessante anche la sfida dello Scoponi, ore 14.30, tra Tolfa e Sorianese. I collinari di punti ne hanno 9 e vogliono sfruttare l’eventuale passo falso di una delle prime della classe per guadagnare terreno dalla vetta. Chiude la giornata il Santa Marinella che alle 11 farà visita al Montefiascone. Non semplice la sfida per il team di Salipante che accusa un punto di ritardo dagli avversari di domani e vuole i 3 punti per lasciare la zona bassa della classifica.