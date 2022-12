Calcio, ultima giornata dell’anno in Eccellenza

Locali tutte in campo domani alle 14.30. Sfide interne non semplici per Civitavecchia e Città di Cerveteri. Chiuderà il 2022 in trasferta il Ladispoli

Un venerdì che sa di domenica. Si gioca domani la penultima giornata di Eccellenza, ultima del 2022, con le locali tutte in campo alle 14.30. La sfida più affascinante sarà quella del Tamagnini dove il Civitavecchia riceve la visita della Favl Cimini. Obiettivo tornare subito al successo per i nerazzurri con Vittorini, grande ex di giornata, che vuole segnare per la 13esima volta consecutiva. Giocherà in casa, in in Galli a porte chiuse, anche il Città di Cerveteri che attende una W3 Maccarese in grande forma. Per i verdeazzurri non sarà semplice strappare punti. E serve un’impresa anche al Ladispoli che farà visita alla Boreale. I rossoblù di Castagnari hanno assoluto bisogno di punti ma si troveranno di fronte la quinta in classifica e miglior difesa del campionato.