Calcio, ufficiale la regola degli under in Eccellenza e Promozione

Il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso il numero degli under che dovranno essere schierati obbligatoriamente in campo nella prossima stagione di Eccellenza e Promozione. Saranno due i giovani da schierare, un classe 2003 e un 2004. La Lnd ha fissato l’obbligo minimo ma spetterà ad ogni comitato, tra cui quello del Lazio, scegliere se mantenere l’obbligo di due under o aumentarlo a tre come nella stagione attuale.