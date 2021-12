Calcio, turno molto importante in Eccellenza

Potrebbe essere uno spartiacque importante il turno di Eccellenza in programma domani e valido per la dodicesima giornata. Nel giorno in cui le due seconde W3 Maccarese e Favl Cimini si sfidano ad approfittare del passo falso di una delle due potrebbero essere Ladispoli e Civitavecchia. I rossoblù di Franceschini, ex di giornata, ospiteranno alle 11 al Sale la Boreale. Partita importante per il Ladispoli che in caso di vittoria si poterebbe a quota 24 agganciando proprio l’eventuale perdente del match tra le due seconde. Vuole accorciare il distacco il Civitavecchia che sempre alle 11 farà visita al fanalino di coda Grifone Gialloverde. La gara non dovrebbe riservare sorprese con i finanzieri fermi a quota 0 e i nerazzurri, privi degli squalificati Serpieri e Mancini, che invece hanno 20 punti. Chiude la giornata l’interessante match salvezza tra Atletico Vescovio e Città di Cerveteri, ore 11.15. Sono 4 i punti che dividono le due formazioni, con l’undici di Ferretti che in caso di vittoria si porterebbe a -1 dai romani.