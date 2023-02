Calcio, turno interno per Civitavecchia e Cerveteri. Sfida esterna per il Ladispoli

Per le formazioni locali domani è in programma la settima giornata di ritorno

E’ in programma domani la settima giornata di ritorno di Eccellenza. Seconda sfida casalinga consecutiva per il Civitavecchia che alle 15 riceve al Tamagnini il Campus Eur. Match da vincere a tutti i costi per i nerazzurri che vogliono prendere slancio dal successo contro il Fiano Romano di domenica scorsa. E il Civitavecchia tiferà per il Città di Cerveteri che alle 11 ospita al Galli la Boreale, che ha gli stessi punti della formazione di Caputo. Gara difficile per i verdeazzurri che però vogliono muovere la classifica. Sempre alle 11 l’unica delle locali impegnata fuori casa è il Ladispoli che fa visita al Quarto Municipio. La squadra di Castagnari è reduce da un buon periodo di forma e vuole confermarsi domani.