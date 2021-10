Calcio, turno importante in Promozione

In campo domani in trasferta Borgo San Martino e Tolfa. Turno casalingo per il Santa Marinella

Si gioca domani la quarta giornata del campionato di Promozione. La prima a scendere in campo tra le formazioni locali è il Nuovo Borgo San Martino che alle 11 fa visita al Tuscania. Match esterno non semplice ma in cui il team terzo in classifica cercherà di proseguire nel momento d’oro. Alle 15 sarà la volta di Tolfa e Santa Marinella. I collinari di Fracassa, reduci da due successi consecutivi fanno visita all’Atletico Soccer Academy primo in classifica a punteggio pieno. I santamarinellesi guidati da Salipante invece cercano di rilanciarsi nel match casalingo del Tamagnini contro il Carbognano che in classifica ha un punto in più di Trebisondi e compagni.