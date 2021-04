Calcio, turno esterno per Cerveteri e Civitavecchia. Il Ladispoli ospita la Boreale

Sarà una terza giornata del campionato di Eccellenza molto importante per il destino delle tre squadre locali del girone A, tutte in campo alle ore 11, quella in programma domani.

CITTA’ DI CERVETERI: Ci si aspetta un match ricco di gol tra Ottavia e Cerveteri. I verdeazzurri, reduci dalla straordinaria rimonta con cui hanno vinto 4-3 contro il Fiumicino, faranno visita ad una squadra che dopo l’esordio vittorioso in casa contro la Favl Cimini ha perso addirittura per 9-1 a Monterotondo. Per il Cerveteri sarà molto importante conquistare il secondo successo consecutivo e non perdere altro terreno dopo il ko subito nella prima giornata.

LADISPOLI: Dopo il pareggio di Pomezia il Ladispoli torna a giocare allo Stadio Sale contro la Boreale che arriva dalla vittoria ottenuta sette giorni fa contro la Vigor Perconti. In settimana, la squadra ha lavorato intensamente, preparando la gara nei dettagli, temendo pericolosi cali di tensione che potrebbero essere letali in un “mini Campionato” con gare secche senza appelli. Per quanto riguarda la formazione, non ancora al top Monfreda e Capanna, ormai quasi pronti al recupero completo mentre Neri,è stato recuperato in extremis, causa un piccolo affaticamento muscolare che non gli ha permesso di allenarsi regolarmente con il gruppo. Settimana intensissima che prevede il turno infrasettimanale di Campionato nel derby di Civitavecchia, Mercoledì prossimo. Unico assente de match il difensore Roscioli sulla via del recupero dopo un infortunio muscolare. Fischio d’inizio alle ore 11. Arbitro del match il sig. Teodoli della sezione di Aprilia coadiuvato da Petrini e Sama’ della sezione di Roma2. Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina social del Ladispoli.

CIVITAVECCHIA: Match crocevia quello in programma domenica, ore 11, in casa della Vigor Perconti, che tra l’altro proietterà la compagine nerazzurra, tutto nel giro di sette giorni, in un trittico di gare non così semplice. In successione la Vecchia se la vedrà, come già scritto, domenica con la Vigor Perconti, mercoledì al Tamagnini con l’Academy Ladispoli e, concludendo così il mini ciclo, il 2 maggio contro l’Aranova alle Muracciole. Un cammino simile quello dei neroazzurri e dei blugrana della Vigor, tortuoso visto che al pareggio dell’esordio, la Vecchia con la. Boreale e la Vigor con il Pomezia, sono seguite poi due sconfitte, alla sconfitta di Vignanello della Vecchia ha fatto eco quello della Perconti in casa della Boreale. Se si vorrà essere ancora protagonisti, o almeno dire la propria fino alla fine, tanto passa dalla gara di domenica. Uscire sconfitti o con un pari, a meno di risultati che negli altri match riproiettino le inseguitrici alle calcagna delle battistrada, relegherebbe le due compagini nel limbo d’attesa per la prossima stagione. Sul fronte arbitrale la designazione dell’Aia, per la gara in programma sul sintex Vigor C. S., “A” di via Federico Verdinois, e da fuori regione. La direzione e stata affidata al sig. Gabriele Cortale della sezione di Locri, che sarà coadiuvato per l’occasione dai sig. Davide Gneo, primo assistente, e Michele Nappi entrambi della sezione di Latina.