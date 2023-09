Calcio, turno di Coppa per le compagini di Promozione

Andata dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Promozione in programma oggi pomeriggio alle 15,30 per le compagini locali del territorio. Ad affrontare il primo match del doppio turno sul proprio terreno di gioco sarà il Tolfa che allo “Scoponi” ospiterà il Borgo Palidoro. Gare in trasferta per il Città di Cerveteri, che già ha esordito nella competizione e superato nei due turni preliminari il Fiano Romano e Tarquinia, di scena sul campo della Nuova Pescia Romana e per il Santa Marinella davanti al Fregene Maccarese Calcio. Le partite di ritorno si disputeranno mercoledì 11 ottobre.