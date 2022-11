Calcio, turno delicato in Eccellenza per Civitavecchia, Ladispoli e Cerveteri

Sarà un turno che dirà molto, a pochi giorni dall’inizio del mercato di dicembre, quello in programma domani in Eccellenza, con tutte le squadre in campo alle ore 11. Riflettori puntati sul match di Primavalle tra Astrea e Civitavecchia. I nerazzurri, primi in classifica a quota 21, cercano risposte positive dopo il sorprendente ko con la Boreale e affronteranno la squadra al momento quinta in graduatoria. Match non semplice all’Angelo Sale per il Ladispoli che ospita il Centro Sportivo Primavera. Rossoblù quasi obbligati alla vittoria per lasciare la difficile situazione di classifica e anche gli ospiti arriveranno al match dopo un periodo complicato. Fondamentale in chiave salvezza la partita che vedrà il Città di Cerveteri far visita al Falaschelavinio. Ora o mai più per i verdeazzurri terzultimi con 7 punti che si troveranno di fronte la squadra al penultimo posto a quota 6.