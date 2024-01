Calcio, turno casalingo per Civitavecchia e Ladispoli

Si gioca domani la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. In campo, entrambe tra le mura amiche, Civitavecchia e Ladispoli. I nerazzurri di Scudieri ricevono alle 14.30 al Tamagnini la visita della Romulea. C’è voglia di rivalsa per i civitavecchiesi che all’andata con i romani persero 4-1. Da allora tanto è cambiato, in meglio per il Civitavecchia e in peggio per la Romulea, e il pronostico pende tutto dalla parte dei padroni di casa. Sfida interna complicatissima per il Ladispoli che alle 11 all’Angelo Sale ospita il Montespaccato, capolista del campionato con 39 punti. Match difficile ma in cui i rossoblù possono fare lo scherzetto ad una delle compagini più forti e in forma del girone A.