Calcio, turno casalingo da sfruttare per Civitavecchia e Ladispoli

Si gioca domani la tredicesima giornata di Eccellenza che vedrà le due squadre locali impegnate in un turno casalingo in cui i tre punti in palio sono molto pesanti. Alle 14.30 al Tamagnini il Civitavecchia riceverà la visita dell’Aranova che in classifica ha due punti in più. Si può parlare di ultima chiamata per i nerazzurri che non hanno più bonus da sfruttare e devono vincere a tutti i costi. Possibile debutto per l’ultimo arrivato in casa civitavecchiese, l’argentino classe ’91 Gonzalo Rodriguez. Alle ore 11, all’Angelo Sale, il Ladispoli ospiterà invece la Luiss in una fondamentale sfida salvezza. Sei sono i punti dei rossoblù e 14 quelli dei romani, con la gara che quindi assume una grande importanza per i padroni di casa che vogliono lasciare la penultima posizione della classifica e soprattutto centrare la seconda vittoria stagionale.