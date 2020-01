Calcio, troppe assenze per il Civitavecchia. Al Tamagnini passa il Real Monterotondo

Sperava in un risultato diverso ma alla fine le assenze si sono fatte sentire. Il Civitavecchia è stato battuto per 1-0 dal Real Monterotondo Scalo oggi pomeriggio al Tamagnini, nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Nerazzurri che si sono presentati senza tutto il blocco d’attacco con Ruggiero e Cerroni squalificati e Toscano alle prese con un infortunio all’inguine e in campo solo negli ultimissimi minuti. Troppo per cercare di impensierire la squadra che sta dominando il girone A di Eccellenza. La gara è stata comunque molto equilibrata con gli ospiti che hanno sfruttato una delle poche disattenzioni difensive dei padroni di casa per trovare la rete decisiva con Lalli al minuto 15 della ripresa. Il Civitavecchia ha giocato in contropiede ma senza attaccanti di ruolo è stato complicato trovare azioni offensive. Tutto verrà comunque deciso mercoledì prossimo a Monterotondo quando si giocherà la gara di ritorno e i nerazzurri saranno chiamati all’impresa.

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi – spiega l’allenatore del Civitavecchia Caputo – perchè oggi fare meglio non era possibile. Peccato per l’unica disattenzione che ci è costata il gol ma in generale sono soddisfatto. Per la qualificazione è ancora tutto aperto e questo è importante. Ce la giocheremo a Monterotondo”.

Semifinale d’andata Coppa Italia Eccellenza

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 0 vs REAL MONTEROTONDO SCALO 1

Marcatori 16’st Lalli

Arbitro Ghinelli di Roma 2

Ammonizione Passeri, Lalli, Funari, D’Orazi,

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 NUNZIATA FUNARI FATARELLA (45’st Bellumori) BEVILACQUA SERPIERI LEONE GRAVINA PALUMBO GANDOLFI (45’st Toscano) LA ROSA FRANCESCHI (39’st Feuli) Panchina PANCOTTO VERONESI BELLUMORI FEULI BIFERALI MARINI NISTOR AMATO TOSCANO Allenatore P. Caputo

REAL MONTEROTONDO SCALO BALDINELLI D’ORAZI GIORDANO POLITANO PASSERI LALLI PIRAS (31’st Lnzoni) ABBONDANZA (21’st BELLARDINI) PASCU BALDASSI (37’st Palma) LUPI (17’st Lilli) Panchina SANTI BOSTAN BRACCIO PALMARUCCI BELLARDINI BRANDO LANZONI TILLI PALMA Allenatore D. Centioni