Calcio, tris del Cerveteri all’Ottavia nel recupero dell’ultima giornata di andata di Eccellenza

Ottima ripresa di stagione per il Città di Cerveteri che ieri pomeriggio all’ “Enrico Galli” ha superato per 3-0 l’Ottavia nel recupero dell’ultima giornata di andata del campionato di Eccellenza. Etruschi andati in vantaggio al 42’pt con Teti che al 6’st realizza il raddoppio su rigore. L’Ottavia si getta in avanti a caccia del gol necessario per riaprire la gara ma al 50’st arriva la terza rete in contropiede di Rizzo. Cerveteri che sale a quota 17 punti a meno uno dal Parioli, avversario di domenica nel recupero della prima partita di ritorno.