Calcio, triplo colpo per il Tolfa

I collinari ingaggiano Trincia, Gaudenzi e Belloni dalla Corneto Tarquinia che però spiega di non aver lasciato andare nessuno dei 3 calciatori

Il Tolfa non si ferma. Dopo aver scelto il nuovo allenatore, Daniele Fracassa, i collinari hanno messo a segno un triplo sensazionale colpo di mercato. Matteo Trincia, attaccante nato nel 1994, Iacopo Gaudenzi, centrocampista del 1999, e Daniele Belloni, esterno offensivo classe 2001, hanno detto si al club del presidente Alessio Vannicola. Tre acquisti davvero importanti per la Promozione con il team di Fracassa, che con Gaudenzi e Belloni ha vinto il campionato due anni fa con il Cerveteri, che si candida ad assoluto protagonista quando si potrà riprendere a giocare. Tutti e tre i calciatori arrivano dalla Corneto Tarquinia che tramite un comunicato ha lasciato intendere di non aver acconsentito alla loro cessione.