In attesa delle decisioni del Cr Lazio sulla data reale della ripresa del campionato, il Civitavecchia Calcio 1920 non si ferma e programma da ora il suo futuro. Lo fa non snaturando la sua natura che la contraddistingue sul territorio, da sempre alla ricerca di giocatori e dirigenti civitavecchiesi è lieta di annunciare l’arrivo di Daniel D’Aponte, a lui va il ruolo di Direttore Sportivo, e dei giocatori Iacopo Gaudenzi e Patrizio Loi. A tutti e tre va il più caloroso dei benvenuti, e gli si auspica di colorare di nerazzurro il loro palmares sportivo.





“Siamo molto contenti di aver trovato l’accordo con Daniel D’Aponte – dichiara il presidente Patrizio Presutti – a cui va il benvenuto nella nostra famiglia. Daniel è un ragazzo giovane, Civitavecchiese e di prospettiva futura che arriva con tanto entusiasmo di far bene, e soprattutto che lavora unicamente per l’interesse della società. Con lui approdano anche il 2001 Patrizio Loi e il 1999 Jacopo Gaudenzi. Due ragazzi Civitavecchiesi che non hanno bisogno di tanta presentazione nonostante la giovane età, visto che hanno alle spalle quattro anni di prime squadre, con un campionato di Promozione vinto, e le ultime due stagioni giocate in Eccellenza. Non sappiamo ancora quale sarà la sorte di questo campionato, se riprenderà o meno noi stiamo però già lavorando per il futuro prossimo nerazzurro. Due colpi in prospettiva unicamente per rimanere protagonisti, fatti di programmazione e, come piace a noi, con giocatori e dirigenti della nostra città. Sicuramente non ci fermeremo qui, a dimostrazione che la società è solida e continuerà ad essere protagonista sia nel presente che nel futuro.”