Calcio, Travaglini e Catracchia si vestono di nerazzurro

Dopo la riconferma di buona parte della rosa in casa Civitavecchia è il momento di un altro arrivo dopo quello di Tollardo. Da oggi la rosa neroazzurra è arricchita dall’arrivo del portiere Filippo Travaglini e del centravanti Mauro Catracchia. Filippo Travaglini è un classe 94 e ha giocato lo scorcio della seconda parte di stagione con il Ronciglione, ma vanta una lunga permanenza a difesa dei pali del Ladispoli e dell’Ostiamare in serie D. Bomber Mauro Catracchia, classe 88, proviene dalla Corneto Tarquinia dove ha giocato e segnato nelle ultime due stagioni. Per lui dopo la prolifica presenza in casa CPC2005 di tre stagioni fa, ben 21 reti in campionato che non avevano però fruttato la promozione in Eccellenza, è stato poi a suon di gol, ben 35 in campionato, l’artefice del salto di categoria della Corneto in Eccellenza per poi, con i sigilli della passata stagione, nel mantenerla. “A loro va il più caloroso dei benvenuti – il commento della società civitavecchiese – con l’augurio di un anno ricco di successi e soddisfazioni con la maglia neroazzurra”.

Queste le prime dichiarazioni di Travaglini: “Il perché della mia scelta è semplice, Paolo Caputo è un allenatore fuori da ogni categoria umana e professionale, l’ho avuto già a Ostia e Fregene e mi sono sempre trovato molto bene. Fa giocare sempre bene le squadre che allena e guarda il lavoro sul campo. Questo è sintomo di professionalità. Devo ringraziare sia mister Caputo, che mi ha voluto di nuovo con se, e il presidente Patrizio Presutti, a primo impatto mi è sembrato una persona come poche ce ne sono nel calcio. Ho parlato anche con Leone, La Rosa e Tollardo con cui, oltre ad avere uno splendido rapporto, ho giocato insieme nelle passate stagioni, che mi hanno raccontato di un gruppo davvero speciale a Civitavecchia. Di loro non posso che fidarmi. Ho già giocato negli anni contro il Civitavecchia, c’è una piazza molto calda che merita sicuramente altre categorie, e con il Civitavecchia stesso. Erano i tempi di Pirozzi in serie D quando ho vestito di neroazzurro. Tutto questo sarà un ulteriore stimolo a far bene. Ho tanta voglia di rimettermi in gioco, pensare domenica dopo domenica senza fare proclami, giocandomi il posto sul campo e dando tutto me stesso per la maglia del Civitavecchia. La società merita palcoscenici più alti, spero a fine anno di ritrovarci per festeggiare dei grandi traguardi.”

Queste le parole di Catracchia: “Quella del presidente Patrizio Presutti é stata la prima chiamata ricevuta e non ho avuto dubbi nell’accettarla. Conosco bene l’ambiente e so che persone sono, così come il gruppo. Sono convinto che starò bene visto che con la maggior parte di loro ci ho già giocato insieme. Per la stagione che verrà, a livello personale, mi auguro di migliorare quello che ho fatto nella stagione appena conclusa, mentre a livello di squadra credo che ci sia un organico forte che può competere per le posizioni di vertice. Poi ovviamente parla sempre il campo. “