Calcio, trasferte negative per Civitavecchia e Ladispoli

Doppio ko per le squadre locali nella terza giornata di Eccellenza. Il Civitavecchia è stato superato a Roma con un sonoro 4-1 dalla Romulea. Gara decisamente negativa per l’undici guidato da Manelli che già nel primo quarto d’oro era sotto di due reti e non ha avuto la reazione sperata. Nel secondo tempo i padroni di casa sono andati sul 3-0, Menghi ha accorciato ma la Romulea ha poi segnato il definitivo 4-1. Sconfitta esterna anche per il Ladispoli, caduto per 2-1 sul campo del Montespaccato. Un gol per tempo per i padroni di casa, con i rossoblù che solo in pieno recupero hanno segnato il gol della bandiera con Ranieri. Il Civitavecchia rimane a 4 punti mentre il Ladispoli è ancora fermo a quota 0.