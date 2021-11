Calcio, trasferta complicata per il Ladispoli. Sfide casalinghe per Civitavecchia e Cerveteri

Si gioca domani l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza. La sfida più difficile è quella che attende il Città di Cerveteri che alle ore 11 ospiterà al Galli la capolista Pomezia. Sulla carta non dovrebbe esserci partita ma la terzultima, il Cerveteri, vuole fare lo scherzetto alla squadra al momento più forte del girone A. Spera in una sconfitta del Pomezia anche il Ladispoli che sempre alle 11 farà visita all’Astrea. Gara non semplice per i rossoblù che hanno 5 punti in più dei romani che però in casa hanno fatto bene in questa stagione. E nel pomeriggio scenderà in campo il Civitavecchia che vuole continuare la buona striscia di vittorie. I nerazzurri ricevono alle 14.30 al Tamagnini il Certosa, formazione che può creare qualche pericolo. Ma per Ruggiero e compagni i 3 punti sono davvero importanti per rimanere in alto e magari superare qualche squadra.