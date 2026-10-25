Si interrompe la bella striscia di vittorie consecutive del Civitavecchia battuto questa mattina a Cave dalla Mp Cavese per 2-0. Risultato frutto delle reti di Tocca nel primo tempo e di Fantauzzi in pieno recupero della seconda frazione. Nerazzurri anche sfortunati per via del legno colpito da De Costanzo nel primo tempo e di tante palle gol non sfruttate nella ripresa. Civitavecchia che rimane quindi a quota 18 in classifica scavalcato al secondo posto dalla Luiss che sarà il prossimo avversario domenica al Tamagnini.

Mp Cavese: Marciano, Buonomo (23′ st Placidi), Di Lazzaro (44′ st Fantauzzi), Ranelli (14′ st Palazzino), Pizzuto, Vaccarelli, Iannone, Falasca, Tocca, Sangiorgi (14′ st Cupini), Montesi (23′ st Carlucci). All. Sasa’

Civitavecchia Calcio 1920: Midio, Fatarella (17′ st Gagliardi), Funari (43′ st Canestrelli), Laurenzi, Fé, Madeddu, Spinelli (31′ st La Rosa), Di Bari (21′ st Lo Duca), Toci (34′ st Pane), Fontana, De Costanzo. All. Colantoni.

Reti: 35′ Tocca, 96′ Fantauzzi.

Arbitro: Alfonso Alfieri di Nola

Spettatori: 250 circa.