Calcio, tra Civitavecchia e Cerveteri un derby tutto da seguire

La terza giornata del campionato di Eccellenza riserva subito un derby molto atteso. Il Civitavecchia riceve domani al Tamagnini, ore 15.30, il Città di Cerveteri. Da una parte ci sarà la squadra di Bifini che ha cominciato benissimo il campionato vincendo le prime due partite e vuole fare tris. Dall’altra l’undici guidato da Ferretti che dopo il successo all’esordio di Anzio, cancellato però dal giudice sportivo che ha ordinato la ripetizione della gara, ha pareggiato domenica scorsa contro il Centro Sportivo Primavera. Match che ci si attende equilibrato e tirato come tutti i derby e come testimoniano i due precedenti della passata stagione, entrambi finiti 0-0. In campo domani, ma alle 11, il Ladispoli. I rossoblù dopo un inizio di campionato in salita, un pari e una sconfitta, vogliono centrare il primo successo sul proprio campo. All’Angelo Sale arriverà il Falaschelavinio ancora fermo a zero punto. L’occasione giusta per la squadra di Micheli per vincere e tornare a guardare positivo.