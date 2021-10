Una vittoria e un pareggio. Questo il bilancio della settima giornata di Eccellenza per le squadre locali. Sorride il Ladispoli che espugna il campo dell’Ottavia vincendo 1-0. Decisiva la rete di Teti che permette ai rossoblù di approfittare del clamoroso ko interno della W3 Maccarese e agganciarla in classifica al secondo posto. Poche pochissime emozioni invece nell’atteso derby del Galli tra Città di Cerveteri e Civitavecchia. Finisce 0-0 con i padroni di casa che guadagnano il primo punto e gli ospiti che invece tornano a casa delusi. Prima frazione anonima, fin troppo visto che in quarantacinque minuti di vere occasioni non se ne conteranno. Il Civitavecchia tiene palla, amministra il gioco fino all’area avversaria per poi tornare indietro. Da segnalare c’è solo la conclusione, senza troppa fortuna, di La Rosa ad inizio gara. Il Cerveteri dal canto suo invece è ben arroccato, difende con quasi tutti gli effettivi, ed è pronto a ripartire con Teti e Morbidelli. Di questi ultimi due saranno le uniche conclusioni, senza troppo successo, da mettere a verbale. La ripresa è sulla falsa riga della prima, il Civitavecchia apre gli spazi ma si incaponisce nel convergere il suoi attacchi cercando la profondità, permettendo di riflesso agli avversari di farla franca. Da mettere sul taccuino ci sono le conclusioni senza lode di Luciani al ventitreesimo e di La Rosa cinque minuti dopo, almeno fino all’espulsione diretta di Funari al trentasettesimo, dopo la segnalazione dai quaranta metri del secondo collaboratore in occasione di un calcio da fermo. I nerazzurri seppur in inferiorità numerica cercano l’assalto e negli ultimi cinque minuti costruiscono le loro più nitide palle gol. Andrà al tiro due volte il Civitavecchia, la prima con Proietti e la seconda con Pippi, permettendo però a Portoghesi, abile nel respingere, di farla franca. Uno zero a zero abulico che allontana ancora di più i neroazzurri dalla vetta e li fa piombare in piena bagarre playout. Il Città di Cerveteri invece si porta a quota 1.