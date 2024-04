Calcio, tornano in campo Civitavecchia e Ladispoli

Dopo la pausa per le festività pasquali, tornano in campo le società locali impegnate domani alle 11 nella trentesima giornata di Eccellenza. Il Civitavecchia farà visita all’Aranova per cercare di bissare la splendida prova offerta nell’ultimo match disputato, contro la W3 Maccarese, battuta con un netto 3-0. Sia i nerazzurri che i padroni di casa si giocano poco in chiave classifica, entrambe salve ma lontane dalle prime due posizioni, ed è probabile che possa uscirne una gara ricca di gol ed emozioni. Sicuramente più importante per la salvezza la sfida che attende il Ladispoli che farà visita alla Luiss. I rossoblù di Puccica sono terzultimi con 19 punti mentre i romani guidati dall’ex giocatore di lazio e Atalanta Guglielmo Stendardo occupano la tredicesima posizione a quota 31. Quella di domani sarà probabilmente una delle ultime chance per rientrare in gioco ed evitare la retrocessione diretta o comunque cercare di centrare i playout.