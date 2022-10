Calcio, torna la Coppa Italia per Civitavecchia e Ladispoli

Si gioca domani alle 15.30 l’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. In campo anche le locali Civitavecchia e Ladispoli attese da due sfide non semplici. I nerazzurri di Bifini, che però sarà in tribuna perchè squalificato, ricevono al Tamagnini la Favl Cimini, formazione affrontata anche nelle passate edizioni. Ruggiero e compagni arrivano col vento in poppa visto l’ottimo momento e tra i più in forma e motivati ci sarà Manuel Vittorini, grande ex di giornata. Trasferta invece per il Ladispoli che farà visita alla Boreale. Gara insidiosa visto che i padroni di casa sono ancora imbattuti tra campionato e Coppa mentre i rossoblù non hanno iniziato al meglio delle proprie possibilità e cercheranno domani di fare il colpo che potrebbe dare una bella sterzata alla stagione. Gare di ritorno in programma il 9 novembre a campi invertiti.