Calcio, torna in campo la Prima e la Seconda Categoria

In Prima voglia di rivincita per l'Allumiere di scena alla Cavaccia mentre Cerveteri e Tarquinia saranno impegnati in trasferta. In Seconda Categoria derby DM 84 e DLF, Etrurians oggi in campo ospite del Tre Croci. Gare interne per San Pio, Kaysra e Real Tolfa

Parte oggi la seconda giornata dei campionati di Prima e di Seconda Categoria. Nel girone A di Prima a volersi rifare del KO dell’esordio è l’Allumiere che ha nella prima gara ha perso per 4-2 in casa della Vicus Ronciglione. I collinari, dopo il vantaggio di Spagnoli, avevano chiuso la prima frazione sotto 2-1. Ad inizio ripresa l’attaccante collinare realizzava il momentaneo pareggio ma gli ospiti si rifacevano sotto segnando altri due gol. Sempre nel girone A vittoria interna per il Tarquinia Calcio che ha vinto in casa per 2-0 contro il Bagnaia grazie alla doppietta di Rosati. Nel girone D di Prima il Cerveteri Calcio che all’“Enrico Galli” contro la Wospac Italy ha pareggiato 2-2 grazie ad una doppia rimonta firmata prima da Botti e poi con Di Berardino nei minuti di recupero. Domani l’Allumiere alle 15,30 ospiterà alla “Cavaccia” l’Atletico Cimina, il Tarquinia alle 11 cercherà di ripetersi in casa della Maremmana ed il Cerveteri alle 11,15 giocherà in casa del G.Castello. In Seconda Categoria ad aggiudicarsi il primo derby della stagione è stato l’Etrurians che nell’impianto di Settevene Palo Nova di Cerveteri ha battuto il Real Tolfa 2004 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Sciarra e di Di Giosia con i tolfetani che rimanevano sotto di un uomo per l’espulsione del difensore Melacca. Tre pareggi per 1-1 invece per le altre compagini: salvare il DLF Civitavecchia contro il Tre Croci è stata la rete di Conforti. Pari esterno per il San Pio X, dopo il vantaggio firmato da Perilli, in casa del Montalto. A regalare il primo punto al Kaysra è invece Russo che un minuto dopo il novantesimo riesce a pareggiare al gol del Calcio Sutri. Nella seconda giornata esordio per il DM 84 Cerveteri che domani alle 11 al “Galli” avrà il derby contro il DLF. Gara interna alla stessa ora anche per il San Pio al “Riccucci” contro la Polisportiva Oriolo. Alle 15 sarà la volta del Kaysra contro il Montalto ed alle 15,30 per il Real Tolfa contro il Calcio Sutri. Anticipo di campionato infine per l’Etrurians che oggi alle 15,30 sarà di scena in casa del Tre Croci.