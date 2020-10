Calcio, torna in campo la Csl Soccer

Dopo una settimana di stop forzato torna domani in campo la Csl Soccer. I rossoblù nella quarta giornata di Promozione saranno di scena sul campo della Sorianese, nel match che inizierà alle 15.30. Gara non semplice per tanti motivi: la squadra di Pallassini infatti come detto domenica scorsa non ha giocato per la decisione della Asl Roma 4 mentre gli avversari di domani sono scesi regolarmente in campo e questo potrebbe incidere. In casa civitavecchiese poi sono diverse le assenze con Galli, Delogu e Gibaldo che non saranno della partita. Detto questo però la Csl Soccer si giocherà le sue carte per trovare la prima vittoria in campionato contro una formazione che finora ha ottenuto un successo e due sconfitte. Nulla da fare invece per Santa Marinella e Tolfa che dovranno stare ferme anche questa domenica in cui avrebbero incontrato Passoscuro e Canale Monterano, match rinviati a data da destinarsi.