Calcio, torna alla vittoria il Civitavecchia. Pareggiano Ladispoli e Cerveteri

Un successo e due pareggi per le squadre locali impegnate nella nona giornata di ritorno di Eccellenza. Tre punti importanti per credere ancora nei playoff per il Civitavecchia che batte in rimonta la Boreale per 2-1. Al Tamagnini dopo il vantaggio ospite firmato Romani ci pensa prima Proietti con un gran sinistro dalla lunga distanza e poi Funari a 15 minuti dal termine del match. Buon pareggio anche per il Ladispoli. I rossoblù, con il nuovo tecnico Micheli all’esordio in panchina, impattano 1-1 contro la Favl Cimini all’Angelo Sale. Nel primo tempo ladispolani in 10 per l’espulsione di Pucino e Cimini che al quinto della ripresa vanno avanti con Napoli. Nonostante l’inferiorità numerica i rossoblù trovano il pari nel finale con Di Mauro. Stesso risultato, ma esterno, per il Città di Cerveteri fermato sull’1-1 dal Campus Eur nell’importante scontro salvezza. Partita equilibrata ma che lascia l’amaro in bocca al team di Ferretti che era passata in vantaggio ma ha poi subito il gol del pari. In classifica il Civitavecchia rimane quarto ma si avvicina ai Cimini secondi, adesso a +8 ma con i nerazzurri che hanno una gara in meno. Il Ladispoli è quinto a quota 36 insieme al Certosa mentre il Cerveteri è decimo con 30 punti, gli stessi dell’Aranova.