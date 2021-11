Calcio, top Civitavecchia e Cerveteri, flop Ladispoli

Giornata che ha lasciato verdetti importanti quella valida per la nona giornata di Eccellenza. La scena se la prende il Civitavecchia che vince per 3-1 sul campo della Boreale grazie alla doppietta di Cerroni e al gol di Panico e si rilancia in chiave zone alte della classifica. Sorride grazie al secondo successo consecutivo anche il Città di Cerveteri che al Galli batte per 2-0 il Campus Eur. Per i verdeazzurri un gol per tempo: apre Teti e chiude Morbidelli. Ko nel fondamentale match di Vignanello per il Ladispoli. I rossoblù hanno ceduto per 2-0 contro la Favl Cimini dell’ex Scorsini. Decisivo ancora una volta Vittorini che ha realizzato una doppietta. In classifica il Ladispoli è terzo con 18 punti, il Civitavecchia sale a quota 14 agganciando la Boreale e il Cerveteri si porta al terzultimo posto con 7 punti.