Calcio, Tolfa a Fiumicino per l’impresa

La settima giornata di ritorno del campionato di Promozione sarà una delle poche che vedrà le squadre in campo tutte alle ore 11. A Fiumicino ci sarà il big match di giornata tra i padroni di casa e il Tolfa, a caccia di un’impresa che riaprirebbe la corsa al primo posto anche ai collinari. La squadra di Pacenza terza in classifica fa visita alla capolista che ha 4 punti di vantaggio. Spera in un passo falso del Fiumicino anche il Città di Cerveteri di scena domani a Montefiascone. Gara insidiosa soprattutto per il periodo di magra che stanno vivendo i cervetrani che hanno conquistato solo 2 punti nelle ultime 4 gare. Domani sarà l’occasione giusta per ripartire di slancio nel periodo più importante della stagione. Trasferta durissima per il Santa Marinella che sarà di scena sul campo della Luiss di Ledesma. Un match tosto con i padroni di casa che sul proprio campo hanno lasciato le briciole agli avversari, ma i santamarinellesi cercano punti salvezza. Chiude il programma delle gare di Promozione la Csl Soccer che ospita al Gagliardini la Vigor Acquapendente. Anche in questo caso guardando la classifica, con i civitavecchiesi penultimi e i viterbesi quinti, si può pensare ad un match già deciso. Ma gli ospiti dovranno far fronte alle tante assenze e la squadra di Sperduti ha un disperato bisogno dei 3 punti per riaprire i giochi playout.