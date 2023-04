Calcio, terzultima di Eccellenza per le locali

Siamo ormai alle battute finali del campionato di Eccellenza. Si gioca domani la terzultima giornata che vedrà in campo le tre compagini locali. Alle 16.30 al Tamagnini il Civitavecchia riceve l’Antica Aurelia. Gara per nulla semplice con le due squadre divise da soli 4 punti ma per i nerazzurri non esistono calcoli. Serpieri e compagni devono strappare i 3 punti a tutti i costi per avere ancora chance di primo o secondo posto. In mattinata, alle 11, sarà la volta di Ladispoli e Città di Cerveteri. Al Galli i verdeazzurri ospitano il Quarto Municipio con l’obiettivo di vincere per non rischiare di farsi superare dalle formazioni che seguono in classifica. Obiettivo simile per i rossoblù che faranno visita alla Vis Sezze, squadra davvero ostica.